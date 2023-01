Schijndelaren uit 2000 zien door de bomen het geboortebos niet meer: ‘Het blijft een boom’

SCHIJNDEL- Omgevallen bomen, nummerbordjes en gedenkbordjes, het is allemaal te vinden in het eerste geboortebos in het Wijboschbroek. Met de aanplanting van een tweede bos in november, zijn inwoners geboren in 2000 niet meer de enige met een geboorteboom.