Schijndels gezelschap speelt sprookjesmusical in Oirschot: ‘Een musical voor en door kinderen’

Column Anders? 1 Ander, doe even normaal

1 juni Over twee weken is het zover. Dan kun je een transgender, ex-gedetineerde en iemand met een angststoornis zien en hen het hemd van het lijf vragen op het 1 Ander Festival. ‘Omdat je deze bijzondere mensen normaal gesproken niet direct ontmoet’, zo lees ik. Euuhhh pardon? Want normaal zitten ze in de dierentuin of zo?!