Schijndels SP-bolwerk Hoevenbraak slaat rechtsaf: ‘Ze zullen wel ontevreden zijn’

Veel transport voor zwaardere dijk Esch blijft buiten het dorp

13 maart ESCH - Na een paar jaar van voorbereidingen is de grote klus eindelijk begonnen bij de Essche Stroom in Esch. Waterschap De Dommel laat de dijk verhogen over een lengte van zeker 2,4 kilometer. Inwoners van Esch waren bang dat veel zwaar vrachtverkeer door de krappe straten van het dorp zou kachelen. Maar het is een geruststellende gedachte dat de aannemer Ploegam veel zand en klei via het water gaat vervoeren: de Essche Stroom.