Schijndelse Anja van de Zand werd verliefd op Zuid-Afrikaanse jurken

,,Vind je deze jurk mooi?" Deze vraag kreeg Anja van de Zand (60) uit Schijndel toen ze vorig jaar in Kaapstad over straat liep. Van de Zand komt daar een paar keer per jaar vanwege vrijwilligerswerk: ze helpt een kinderdagverblijf in een township om financieel onafhankelijk te worden.

Juiste persoon voor hun jurken

Zonder het te beseffen liep ze in het centrum voorbij de winkel van een modeontwerper. ,,De man die me aansprak, had een jurk in zijn handen en vroeg of ik die wilde passen. Hij bleek de partner te zijn van modeontwerper Hugo Flear. Ik leek hun de juiste persoon voor hun jurken. Ik werd meteen verliefd op de jurk, maar moest er wel even over nadenken. Later die dag ging ik terug naar hen. Toen vroegen ze of ik naar een modeshow wilde komen die kort daarna plaatsvond - als model. Ik stond perplex en dacht dat het een grap was. Met een verborgen camera.”

De balans was zoek

Maar de modeshow was geen grap, en leek net een sprookje. ,,Echt een once-in-a-lifetime-moment. Ongelooflijk. Het leek me leuk om hier iets mee te doen. Vier jaar geleden heeft mijn dochter mijn centrum voor voedingsadvies en beweging overgenomen en sindsdien was ik intensief bezig met het Kaapse kinderdagverblijf. Maar ik had niks meer voor mezelf; de balans was zoek. Toen kwam dit dus op mijn pad. Ik dacht: als ik dit nu niet doe, dan krijg ik er spijt van. Je kunt beter spijt hebben van iets wat je wel hebt gedaan, dan van iets wat je niet hebt gedaan. Ik ga een winkel hier in Schijndel openen waar ik kleding van Hugo Flear ga verkopen. Geen haute couture, maar zit wel in het hogere segment. De jurken worden gemaakt door vrouwen uit de townships, die daardoor ook een inkomen hebben."

Voor zwaardere vrouwen

De jurken die Van de Zand gaat verkopen, zijn vooral bedoeld voor zwaardere vrouwen, maar maat 38 is er ook. ,,Zelf had ik 20 jaar geleden maat 52, maar ik ben 35 kilo afgevallen. Ik draag deze jurken ook graag. Want sinds ik ben afgevallen, heb ik wat overtollige huid en dat zie je niet dankzij deze jurken. De vrouwen die ze dragen, voelen zich eindelijk weer vrouwelijk. Of ze nu heel zwaar zijn, of juist mager."

Moi is Afrikaans voor mooi