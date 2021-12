Schijndelse boerderij vaak met de kont naar de weg: ‘Wel zo praktisch’

Stichting de Brabantse Boerderij heeft weer een parel van een boek erbij. In samenwerking met Heemkundekring Schijndel is dit keer de historie van een belangrijk deel van bijzondere Schijndelse boerderijen in een boek gevangen. Een van de auteurs, Joop Steenbakkers, vertelt dat er zeker drie jaar onderzoek en werk in ‘Huijs, Esthuis, Hof Ende Aengelegen Landerijen’ is gaan zitten. Monnikenwerk, maar héél leuk om te doen.

Kont naar de weg

Steenbakkers: ,,Ze vragen regelmatig waarom zoveel Schijndelse oude boerderijen met hun kont naar de weg staan. Maar daar is een hele praktische verklaring voor. De boeren konden dan direct vanaf de weg met hun karren onder de grote overstek rijden. Dan stond het hooi of de oogst direct droog en kon het van daaruit meteen de zoldering op. Daardoor hoefden ze met hun materieel ook niet de misse (binnenplaats) kapot te rijden.”

Boerenkarren

Joop Steenbakkers werkte in het verleden voor architectenbureaus en gemeenten. Van gebouwen heeft hij dus veel verstand. ,,De bouwhistorie, dat is mijn pakkie aan. ,,Speciaal aan de Schijndelse boerderijen is wel het gebruik van overstekken. Die hebben we in Boxtel niet veel gevonden, maar in Schijndel wel. Dat was dus vooral praktisch voor de boerenkarren.”

Hallenhuizen

Schijndel kende het type hallenhuizen, dat waren boerderijen in de vorm van een woonstalhuis. ,,Wat we later de kortgevelboerderij zijn gaan noemen. Hallenhuizen hadden heel vroeger een stookplaats in de grote leefruimte. Vaak zie je dat nog terug in de daksporen van de boerderij. Die zijn dan behoorlijk zwart. Een mooie bijkomstigheid van dat stoken in een grote ruimte was voor de boeren dat hun oogst duurzamer was dan in andere gevallen. Blijkbaar had het stoken profijt om de oogst duurzaam te bewaren.”

Eiken kappen

Langgevelboerderijen had Schijndel ook genoeg. ,,Die stammen uit een periode van tussen 1850 en 1880. Met de lange gevel evenwijdig aan de weg. Ook hier hier was de inrit naar de hoge deuren en dus de hooizolder goed bereikbaar vanaf de weg. We hebben in het boek ook oude stukken opgenomen van hoe vroeger boerderijen werden gebouwd. Ik vond zo'n tekst uit 1795. Het is heel exemplarisch voor hoe toen werd gebouwd. Boerenfamilies kapten in de buurt grote eiken bomen. Het hout werd gezaagd om er de gebinten van te maken. Buren en familie hielpen elkaar met de bouw.”

Volledig scherm Een type van de wederopbouwboerderij zoals hier aan de Putsteeg in Schijndel. © Domien van der Meijden

Uit de periode na de Tweede Wereldoorlog beschrijven de auteurs ook de wederopbouwboerderijen. Gebouwd volgens de Delftse School met schouderstukken, rode pannen, hooi-dakkapellen en ventilatiekokers. Aan de Putsteeg staat bijvoorbeeld zo'n boerderij.

Onderzoek naar oudheid

De drie auteurs riepen de hulp in van professor Esther Jansma, bijzonder hoogleraar in de dendrochronologie. ,,Zij heeft onderzoek gedaan naar de oudheid van de gebinten van een aantal boerderijen om te dateren uit welke tijd ze stammen. Bijzonder was dat we een Vlaamse schuur aantroffen uit circa 1525. Daarnaast hebben Ger en ik veel onderzoek in Brussel gedaan in oude cijnsboeken die tot 1648 (Vrede van Münster) werden gebruikt. Dan krijg je een bijzonder goed beeld van oude boerderijen en bewoners.”

Hopteelt

Bijzonder om te noemen is dat bijna alle oude Schijndelse boerderijen een hopest hadden en dus aan hopteelt deden: grondstof om bier te maken. Dat gaat terug tot zeker de vijftiende eeuw. In de buurtschappen kwam na de oogst een speciale hopwagen voorbij (houten weegschaal) om de hopbellen te wegen. De hopteelt verdween in Schijndel in de twintigste eeuw, maar keerde bij de Schaapskooi weer terug vanaf 2005.

Kaarten

Lid van de Heemkundekring Schijndel Gerard van Kaathoven maakte een speciale uitvouwbare kaart die de Tiendkaart van het jaar 1757 in beeld brengt. Op de achterkant is het voorpootrecht te zien dat Hendrik Verhees uit Boxtel in beeld bracht voor het jaar 1801. Dat recht gaf boeren de gelegenheid bomen te planten langs de weg. In het boek staan ook nog kaartjes, gemaakt door Carlos Optenoordt. Het redigeren van de tekst gebeurde door Gerda Baeyens.

Inmiddels is hetzelfde groepje auteurs bezig met een nieuw boek. Dat gaat over een serie bijzondere boerderijen in Veghel. Hier werkt de heemkundekring Vehchele aan mee.



