Schijndelse docent gaat als roze paashaas al haar leerlingen langs om chocolade paashaas te brengen

Restaura­tie van graf oom Van Gogh gaat gewoon door

12 april HELVOIRT - Ondanks de coronacrisis gaat de restauratie van het graf van de oom van Vincent van Gogh in Helvoirt gewoon door. De restaurateur werkt namelijk in zijn eentje, in de buitenlucht, gewoon ter plekke in de Vincent van Goghstraat in Helvoirt.