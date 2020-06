Schijndelse kaarsengigant blaast zelf 150 kaarsjes uit: ‘Universeel symbool van bezinning, herdenking en hoop’

Het hoofdkantoor van Bolsius aan de Kerkendijk, dat staat precies op de plek waar Antonius Bolsius 150 jaar geleden zijn primitieve wasblekerij startte. Nooit verhuisd naar een goedkoper land. Of een hippe hoofdstad of onpersoonlijk industrieterrein. De productie, die bleef ook in Nederland. En in Polen, het land met een grote afzetmarkt. Ondanks dat kaarsen maken in China veel goedkoper was en nog steeds is. ,,Daar openden andere bedrijven massaal fabrieken, maar wij kozen ervoor om de kennis in de buurt te houden. Dat betekende hogere productiekosten, maar wel kwalitatief veel betere producten'', stelt CEO Vincent Kristen, verantwoordelijk voor de Oost-Europese markt.