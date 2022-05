Schijndelse lezing over opbouw boerderijen na Tweede Wereldoorlog afgelast

De bijeenkomst zou maandagavond in ’t Spectrum in Schijndel plaatsvinden. De Heemkundekring Schijndel laat weten op zoek te gaan naar een nieuwe datum. Elpers is als medewerker van het Meertens Instituut gespecialiseerd in alledaagse materiële cultuur, in musea en in immaterieel erfgoed. Eind 2018 bracht zij een boek uit over Wederopbouwboerderijen.