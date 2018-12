Schijndelse winnaar Ouderen Songfestival: 'Ik kan goed de emotie overbrengen'

13 musicals

De finale vond plaats in het DeLaMar Theater in Amsterdam waarbij de 16 finalisten begeleid werden door het Ouderen Songfestival Orkest. De presentatie was in handen van Dolly Bellefleur. Van der Heijden, in Brabant en omstreken beter bekend als 'Typisch Dries', bracht met zijn vertolking van het nummer Ghetsemane uit de musical Jesus Christ Superstar ontroering in de zaal. ,,Dat is ook de reden dat ik voor dat nummer gekozen heb", aldus Van der Heijden. ,,Ik wil iets overbrengen, kan goed emotie brengen." Zenuwen voor zijn optreden kende de zanger niet. ,,Dat heb ik nooit. Ik heb onder meer in 13 musicals gezongen en in 2 opera's."