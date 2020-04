SchijndelWiki: van Jan van Amstel tot ‘zeer aantrekkelijke deerne’ Marie

Kousenfabriek Jansen de Wit, zeeheld Jan van Amstel en de kaarsenmakers van Bolsius: historische onderwerpen die ze in Schijndel wel kunnen dromen. Maar ooit gehoord van Willem van Woezik? Ook hij is te vinden op schijndelwiki.nl Dit is een nieuwe website van Heemkundekring Schijndel, waarop iedere dag meer informatie te vinden is over de geschiedenis van Schijndel.

Gele Rijder

Volledig scherm Een screenshot van de website Schijndelwiki.nl © Heemkundekring Schijndel Willem van Woezik leefde van 1892 tot 1980 en was tijdens de Eerste Wereldoorlog van 1916 tot 1919 als soldaat bij de Rijdende Artillerie, gelegerd in Schijndel. Op Schijndelwiki staat te lezen dat Willem van Woezik trouwde met de ‘zeer aantrekkelijke deerne’ Marie Verhoeven met wie hij 61 jaar getrouwd was en negen kinderen kreeg.



,,Willem van Woezik was een Gele Rijder", weet Jo van der Aa (70). De geboren en getogen Schijndelaar is een van de initiatiefnemers van de Schijndelse variant op Wikipedia.

‘Het moeten wel feiten zijn die kloppen’

Iedereen met interesse in de Schijndelse historie kan terecht op Schijndelwiki. En kan ook zelf geschiedenis toevoegen aan de site. ,,Maar het moeten wel feiten zijn die kloppen", benadrukt Van der Aa. ,,En het mogen geen meningen zijn, want dan wordt de geschiedenis op een bepaalde manier ingekleurd.”

Dat Marie Verhoeven ‘zeer aantrekkelijk’ was, zullen we bij deze dan ook maar bestempelen als een feit. Heemkundekring Schijndel keek schijndelwiki.nl af van collega-heemkundigen in Deurne. Van der Aa: ,,Hier in de omgeving heb je nog weinig heemkundekringen die een Wiki-pagina hebben. Deurne hielp ons ontzettend goed op weg. En een van onze leden, Cees Bogmans, zette de Schijndelse website in elkaar. Hij is goed met computers.”

Volledig scherm Kousenfabriek Jansen de Wit in Schijndel wordt ook uitgebreid beschreven op Schijndelwiki. Deze foto is uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. © Heemkundekring Schijndel

Coronavirus

Een werkgroep van Heemkundekring Schijndel was zo'n vijf maanden lang met acht man bezig met het vullen van Schijndelwiki. Eind maart zou de website met veel bombarie gelanceerd worden tijdens een publieke bijeenkomst met leden en genodigden, maar door de coronacrisis werd dit onmogelijk. ,,Door het coronavirus kunnen we helaas ook niet meer in de Heemkamer in 't Spectrum werken aan de website. Daarom doen we het nu maar vanuit huis", zegt Van der Aa.

Zelf verdiept hij zich vooral in historische gebouwen. De opvallendste tot nu toe? ,,Huize Nieuwegaard vind ik heel bijzonder. Dat was een prachtige, monumentale villa van de familie Bolsius aan de Hoofdstraat. Helaas is die villa gesloopt, nu staat daar supermarkt Jumbo.”

Volgers van SchijndelWiki uit China en de VS

Samen met Henk van den Brand en Jan van Weert beheert Jo van der Aa Schijndelwiki. ,,Wij zien wat mensen op de site aanvullen. Vervolgens kijken we of het klopt en of er bijvoorbeeld niet mensen worden beledigd, want dat willen we natuurlijk niet hebben.”



De beheerders van de site zagen al dat er van ver buiten Schijndel interesse is voor de Schijndelse historie. ,,We hadden zelfs al bezoekers uit de Verenigde Staten, Canada en China. We kunnen niet zien wie het zijn, maar wel waar onze bezoekers van de website vandaan komen. Het kunnen bijvoorbeeld emigranten uit Schijndel zijn.”

Schoolfoto's uit 1922