Schoolcarnaval: heel veel Elsa’s en kleine kieltjes in optocht door Helvoirt

HELVOIRT - Boeven maken vandaag geen schijn van kans op de Dr. Landman basisschool. Schurken ook niet trouwens. Want het wemelt van de mini-agenten en superhelden tijdens kindercarnaval in Keiespellersdurp (Helvoirt).

In de Helvoirtse straten is het rustig. En dat geldt ook voor de speelplaats van de enige bassischool in het dorp. Alle leerlingen zijn immers naar De Dolle Koe gedirigeerd, het feestpaleis in eigen huis. Met een bar, discolampen, ranja, chips, juffen in prinsessenjurken en meesters in strakke soulpakken. En de nieuwe directeur? Die heeft een Oeteldonk-‘pekske’ aan. Ook al komt de 35-jarige Maikel de la Cousine niet uit Den Bosch, maar uit Schijndel.

Quote Mijn oudste vindt het vreselijk, mijn middelste vindt het juist geweldig en de jongste vindt het prima, maar wel pas als ze er eenmaal is Femke van de Ven, Eventmanager Dr. Landmanschool Zelf heeft hij niet heel veel aan de voorbereiding hoeven doen, want de dorpsschool heeft - hoe modern - een eigen eventmanager. Een functie die sinds een jaar met plezier wordt ingevuld door Femke van de Ven, een geboren en getogen Helvoirtse. Haar jongste dochtertje zit nog op de Dr. Landman. Drie kinderen heeft ze in totaal, en allemaal denken ze anders over carnaval. ,,Mijn oudste vindt het vreselijk, mijn middelste vindt het juist geweldig en de jongste vindt het prima, maar wel pas als ze er eenmaal is.” Dat zijn meteen alle carnavalsvierderssmaken die er zijn, mooi gecombineerd in een gezin. Verder vertellen lukt niet meer, Van de Ven wordt meegetrokken in een meterslange polonaise.



Op de klanken van De Toreador, volgens omstanders dé carnavalskraker van 2020, schuifelt de een soms nog wat stijfjes. Terwijl de ander de handen uitbundig naar boven uitsteekt. Prinsessen (heel veel Elsa’s, iets minder Anna’s), militairen, ninja’s, piraten en superhelden. Maar ook kleine boerenkieltjes en een kereltje met een mini-Oeteldonksjaaltje. Tijdens de populairste carnavalsdans komt het allemaal voorbij gehost.

Boerenbruiloft

Op het podium staan niet alleen boerenbruiloftkoppel Janske en Franske, maar ook de joker en jeugdraad. Net als jeugdprins Bart en jeugdprinses Margje, geflankeerd door de ‘grote’ prins en zijn adjudant, Hendrik en Hendrik. Carnaval begint voor hen vandaag met deze feestochtend, om vanmiddag snel richting Oeteldonk te sjezen. Niet in prinsenpak, en de steek laten ze ook thuis. ,,Het is onze vrije middag”, vertelt de adjudant. Net als hoe belangrijk het is om de jeugd te betrekken bij carnaval. Hoewel het feest in Helvoirt echt wel leeft, in Keiespellersdurp stikt het van de carnavalsclubs.

Sommige jonge feestvierders hebben hun snor gedrukt en zijn uit de polonaise gevlucht. Het is half elf 's ochtends en carnaval is nog maar net begonnen, maar een klein ‘Mariootje’ en vier duimende prinsesjes hebben er alweer tabak van. De pittige peptalk van prins Hendrik helpt helaas niet. De kleintjes zijn moe en wachten geduldig op de juf.

Multitasken

Quote Net op tijd. Mijn andere pakken pasten niet meer Wielke, bijna 8, in cowboypak Juf Bregje de Jong van groep 4 moet multitasken: ,,Maar dat ben ik wel gewend.” Alle groepen trekken zich terug in het eigen lokaal om zich voor te bereiden op de optocht. Er moeten nog wat sokken bij elkaar gezocht worden, de meiden fatsoeneren de kleding nog even. Weinig jurkjes hier, maar vooral FBI-, SWAT- en politiepakken. Pech voor de mini-maffioso in maatpak. Die maakt als enige schurk geen schijn van kans tegen de politiemacht. ,,Dit pak kostte 37 euro”, ‘pocht’ de kleine Capone tussen neus en lippen door. Wielke is bijna acht, vertelt hij trots, en zijn cowboypak is gisteren binnengekomen. ,,Net op tijd. Mijn andere pakken pasten niet meer.” Een stoere militair stelt dat hij geen jas aan hoeft. Alsof hij echt op bivak is: ,,Ik krijg het toch nooit koud.” En zo wordt er nog wat meer carnavalsklets verkocht.

Klaar voor vertrek

Met driehonderd kinderen, opgedeeld in loopgroepen per klas, is de optocht buiten klaar voor vertrek. Alles binnen het thema Ge knippert en ut is gebeurd. Daar kun je wel wat mee. Ge knippert en ge staot in de krant prijkt bijvoorbeeld op een spandoek en Ge knippert en oew beurs is leeg.