Schoonmaakrobot geeft Toekomst toekomst, ‘Schoonmakers waren bang dat robot hun baan afnam’

Voorzitter Kiesraad ‘met goed gevoel’ vanuit Brabant terug naar Den Haag, veel bekijks voor dri­ve-in-stembureau in Vught

18 november VUGHT/HELVOIRT/OISTERWIJK - Jan Kees Wiebenga, voorzitter van de Nederlandse Kiesraad, is dik tevreden over het verloop van de herindelingsverkiezingen in Brabant. ,,De gemeenten laten zien prima in staat te zijn in coronatijd verkiezingen te kunnen organiseren.’’