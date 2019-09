Schoorsteen moet blijven roken voor stoppende varkensboer

De tijd begint te dringen voor de Dungense varkenshouder Frans van Grinsven. Aan het einde van dit jaar moet hij de provincie laten weten of hij doorgaat met zijn varkenshouderij of stopt. Als hij doorgaat, moet hij een emissie-arme stal maken. Een operatie die veel geld kost. Maar Van Grinsven wil stoppen en op de plaats van zijn stallen sociale woningen bouwen in twee kleine ‘boerderij-achtige gebouwen.’ Maar daarvoor is nog een wijziging van het bestemmingsplan nodig. En dat vergt zeker een maand of negen. Wat is wijsheid?