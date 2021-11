Schorsbos heeft nieuwe prins: Toon dun Urste

Inspreken in Gestel? Dan even een filmpje opnemen

SINT-MICHIELSGESTEL - De weer strakkere regels in verband met corona zetten ook de democratie weer wat verder onder druk. Dat blijkt wel in Sint-Michielsgestel waar ‘Praat met de Raad’ even in de koelkast is komen staan. Maar er is een alternatief. Gewoon je verhaal doen en de camera aanzetten, dan krijgt de gemeenteraad toch te horen waar je mee zit als inwoner van Gestel.

