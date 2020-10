Schreeuw om woningen in Meierijstad blijkt nóg luider

Zwemmen in Molen Hey of Dommelbad: neem je zwembroek en rolmaat mee

15 oktober BOXTEL/SCHIJNDEL - Spontaan je bikini of zwembroek pakken, een handdoek oprollen en naar het zwembad? Dat kon al een tijd niet zomaar meer. Eerst reserveren. Maar nu zijn de coronaregels voor het Dommelbad in Boxtel en zwembad De Molen Hey in Schijndel nog strakker. Wat betekent dat met de herfstvakantie in aantocht.