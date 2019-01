Schrijfster Hanna Bervoets komt naar Gasthuis in Schijndel

Dubbel glas, zonnepane­len of isolatie? Meierij­stad leent huiseigena­ren geld

6:34 VEGHEL/SCHIJNDEL - Dubbel glas in uw woning? Of zonnepanelen op het dak? Vanaf april 2019 kunnen woningeigenaren in Meierijstad een lening bij de gemeente aanvragen om hun woning energiezuiniger te maken.