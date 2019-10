Schrik zat er goed in na rammen auto door trein in Boxtel: ‘Wat is er geraakt? Is er iemand gewond?’

,,Ineens voelden we de trein heel hard remmen", vertelt Sietske. ,,Dan weet je al dat er iets niet goed is. Vervolgens hoor je de klap en zie je een wrakstuk bijna door het raam knallen.” De schrik zat er direct goed in bij Sietske en haar vriend. ,,We wisten ook niet wat er precies aan de hand was. Wat is er geraakt? Is er iemand gewond?” Een medepassagier kreeg al helemaal de schrik van zijn leven. ,,Hij was op weg naar de wc, toen er ineens een wrakstuk tegen het raam knalde waar hij langs liep. Het buitenste glas was helemaal verbrijzeld, maar gelukkig was de binnenkant niet beschadigd. Maar die schrok zich natuurlijk het apelazarus.”

Opluchting

Niet lang na de klap riep de conducteur om dat er niemand gewond was geraakt bij de knal. De bestuurder van de auto kon het voertuig op tijd verlaten. ,,Je hoorde de opluchting in zijn stem. En ook bij ons sloeg de stemming daardoor om.” Vervolgens begon het lange wachten tot het moment dat iedereen weg kon uit de trein. ,,Iedereen begon een beetje met elkaar te praten. Opladers werden uitgeleend en flesjes water werden uitgedeeld, dat was wel fijn. Daarnaast waren er ook treinmedewerkers die hun verhaal kwijt moesten. Sommige medewerkers hadden recent nog een ongeval meegemaakt waar wél een persoon bij was overleden. Dat kwam allemaal terug, dus daar hebben we over gepraat.”

Volledig scherm © Meesters Multimedia/Bart Meesters

Evacuatietrein

Uiteindelijk duurde het tot 02.00 uur voordat alle passagiers uit de trein werden gehaald. ,,Eerst werd er gekeken of de trein door kon rijden, maar dat was niet mogelijk. Er werden de hele tijd brokstukken tussen de wielen uit gehaald en een van de lichten aan de voorkant was kapot. Rond 02.00 uur kwam er een evacuatietrein en gingen we met een loopbrugje van de ene naar de andere trein. Vervolgens zijn we naar Den Bosch gegaan.” Ook in Den Bosch duurde het even voordat iedereen zijn of haar reis kon vervolgen. ,,Er waren taxi's geregeld, maar dat liep niet helemaal goed. Voor ons was het maar een taxiritje van tien minuten, maar andere mensen moesten naar Amsterdam Dance Event of een vliegtuig halen. Die zullen dat niet gehaald hebben vrees ik.”