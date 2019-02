Schrikdraad helpt weidevogels tegen rovende vos en bunzing

Weidevogelgroepen hebben een remedie gevonden tegen al te grote eetlust van vossen, dassen, bunzingen en katten die uit zijn op een lekker weidevogeleitje. Ze spannen rondom de gevonden nestjes van kieviten, wulpen en grutto's zogenoemde elektrische vossenrasters. En dat geeft een prima resultaat.

,,Vooral daar waar de akker- en weidevogelstand al flink laag is, kan 'predatie' van onder meer de vos en bunzing de doodsteek betekenen voor de weidevogels. En het werkt demotiverend voor de weidevogelgroepen die de vogels beschermen. Mede daarom is er op 29 locaties een proef gedaan met schrikdraden. De resultaten zijn bemoedigend", zegt directeur Jan Baan van Brabants Landschap in het jaarverslag van de Vrijwillige Weide- en Akkervogelbescherming Noord-Brabant.

Financiële steun

Jochem Sloothaak van Brabants Landschap vertelt verderop in het verslag dat het 'Predatiepreventieproject Wei-vosvrij' is opgezet met financiële hulp van de Postcodeloterij, de provincie Noord-Brabant en Brabants Landschap. ,,In totaal werden 85 nestjes beschermd met schrikdraden. En daarvan zijn er slechts twaalf alsnog leeggeroofd. We zagen op zandgronden wel vossenpootjes in de buurt van het nest, maar die bleef toch bij de legsels weg."

Omdat het roven van eieren van weidevogels in Schijndel al jaren een probleem is, werd daar een proef gedaan met de schrikdraden bij vier nestjes van wulpen. Voor drie nestjes leverde dat een positief resultaat op. Voor de grutto komt deze vorm van mensenhulp te laat. Na een flinke predatiegolf in 2017, kwam de Weidevogelgroep Schijndel geen legsels meer tegen van deze vogel.

De Weidevogelgroep Gestel in Sint-Michielsgestel heeft ook flink te kampen met roofdieren zoals de vos, die het op de weidevogeleieren heeft gemunt. Nestje na nestje zag de weidevogelgroep hier verloren gaan. Er gingen 47 nestjes 'in rook op' aan verschillende roofdieren, dus niet alleen de vos. De hoop is hier gevestigd op deelname aan de pilot van Wei-vosvrij in 2019. Weliswaar een arbeidsintensief klusje om die schrikdraden te plaatsen, maar wel met een beter broedresultaat als gevolg.

In Haaren gestopt