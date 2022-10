Schrikken voor wandelliefhebbers: een kettingzaag ronkt, en weer gaat een boom tegen de vlakte in het mooie bos van Eikenhorst

mijn gemeente dichtbij Boxtel bij Best of Oirschot? Ontevreden­heid groeit, Balans wil discussie en snel duidelijk­heid

BOXTEL - Beter samenwerken met Gestel, alleen verder of herindelen met Best en Oirschot? Bij Balans weten ze het ook niet, maar fractievoorzitter Gerlof Roubos van de grootste politieke partij van Boxtel wil een debat over de toekomst.

8 oktober