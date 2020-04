Schuur in Sint-Michielsgestel half jaar dicht na drugsvondst

De planten werden in een verborgen ruimte in de schuur gevonden. ,,Uit de rapportage die ik van de politie heb gekregen blijkt dat de stroom illegaal is afgetapt”, zegt burgemeester Looijen. ,,Er was op een dusdanige manier met de stroomvoorziening geknoeid, dat er risico was op brand en op elektrocutie. In de bestuurlijke rapportage staat bovendien dat er al twee keer was geoogst. Dat betekent dat er langere tijd sprake is geweest van een gevaarlijke situatie, midden in een woonwijk. Daarom heb ik besloten dat de betreffende locatie een half jaar op slot gaat.”