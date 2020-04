Schuur zes maanden op slot na vondst wietkwekerij in Sint-Michielsgestel

Illegaal stroom afgetapt

De politie vond de planten in een verborgen ruimte in de schuur. Volgens burgemeester Looijen is de openbare veiligheid in Sint-Michielsgestel door de hennepkwekerij in het geding geweest. ,,Uit de rapportage die ik van de politie heb gekregen, blijkt dat de stroom illegaal is afgetapt. Er was op een dusdanige manier met de stroomvoorziening geknoeid, dat er risico was op brand en op elektrocutie.”