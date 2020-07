Scooterrijder botst tegen boom in Sint-Michielsgestel

Bloemen­wijk in Schijndel snakt naar een nieuw hart

27 juli SCHIJNDEL - Het blijft nodig om de Bloemenwijk in Schijndel extra aandacht te geven, stelt wethouder Jan Goijaarts. ,,Laten we eerlijk zijn, dit is wel een wijk waar iets moet gebeuren.” Om te beginnen een nieuw wijkcentrum in het hart van de wijk.