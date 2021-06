Scooterrijder gewond na botsing met auto in Sint-Michielsgestel

Schijndel krijgt groot terras in Jansenpark, jongeren­cafés blijven voorlopig nog dicht

7:14 SCHIJNDEL - Het Jansenpark in Schijndel wordt ingericht als een groot terras: Park Lounge. De jongerencafés Tapperij De Beurs en De Sok gaan dit vanaf vrijdag 18 juni runnen. ,,We beginnen met 50 stoelen maar hopen in juli uit te breiden naar zo’n 200 zitplaatsen”, zegt Bert van Kronenburg, exploitant van De Beurs. En: ,,We zitten in verdommes zwaar weer.”