Scooterrijder naar ziekenhuis na ernstig ongeluk in buitengebied Gemonde

Column Nog even en ze worden weer gemist: fanatieke ouders langs de lijn

20 juni Dat fanatisme. Het spel dat zo mooi in elkaar zit. Die spanning en dat joelende publiek. Al Arsenal kijkend deze week besef ik me: ik heb heimwee. Naar zomaar een willekeurige precoronazaterdag, toen ik nog langs de lijn mocht staan. Ik ben dus allesbehalve blij met de verban-de-ouders-maffia die is opgestaan. Ouders blijvend thuislaten op zaterdag? Nee toch zeker!