Scooterrijder overleden na botsing tegen boom in Sint-Oedenrode

Wéér een Pasen zonder Paaspop: ‘Het is zo saai’

5 april SCHIJNDEL- Voor het tweede jaar op rij is er geen Paaspop met Pasen. Voor de diehards die er al maanden naar uitkijken, is het een groot gemis. In september wordt het festival ingehaald en dus was het ook dit jaar een rustige Pasen. ,,Ik heb voor het eerst in mijn leven een paastak gekocht.”