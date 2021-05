Scouting Petrus Donders naar Zegenwerp

Tennisclub De Hopbel uit Schijndel krijgt gelijk van rechter, maar verhaal is nog niet klaar

4 mei SCHIJNDEL - Tennisvereniging De Hopbel uit Schijndel is in het gelijk gesteld door de rechtbank in Den Bosch. Door een recente tussenuitspraak moet de gemeente Meierijstad alsnog subsidie overmaken op de rekening van De Hopbel, maar daarmee is het verhaal nog niet afgelopen.