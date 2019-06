Scoutingleider is vrijwilliger van het jaar Sint-Michielsgestel

Er was een -voor een 28-jarige- aanzienlijke opsomming nodig om te horen waar de Berlicummer zich zoal voor inzet. "In de eerste plaats is dat natuurlijk de scouting", vertelt de gelauwerde kort na de huldiging. Vanaf zijn zevende jaar al is Niels van den Elzen, eerst als welp, daarna in alle denkbare hoedanigheden actief gebleven bij 'zijn' scouting. "Eigenlijk is het gewoon ook fijn om iets voor anderen te betekenen", voegt hij toe.