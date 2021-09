Scouts van Petrus Donders zijn óver naar ‘De Reis’ in Laantje Zegenwerp

PvdA/GroenLinks roept op tot minder verzet tegen bouwplan­nen

10 september BOXTEL - Boxtelaren moeten wat minder snel op de barricaden klimmen als bouwplannen in hun omgeving zich aandienen. Dat vindt de gemeenteraadsfractie PvdA/GroenLinks. Want: ,,We moeten ons er van bewust zijn dat we de ruimte die er is met meer mensen moeten gaan delen.”