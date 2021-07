Seksafspraak in Rooise bossen loopt fout af: man bruut beroofd, verdachten wijzen naar elkaar

Aldi in centrum Schijndel mag uitbreiden, tijdelijke verhuizing is in najaar

21 juli SCHIJNDEL - De Aldi in Schijndel kan uitzien naar een veel grotere supermarkt in het centrum. De supermarktketen kreeg groen licht van de gemeente om uit te breiden. En de ernaast gelegen panden mogen plat om ruimte te maken. De verhuizing naar de tijdelijke locatie aan de Rooiseweg staat in het najaar gepland, laat Aldi desgevraagd weten.