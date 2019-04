Sem en vrienden krijgen skatepark in Liempde

Het was Sem Smetsers (11) uit Liempde die mede namens zijn vriendjes Tijn Michiels (10) en Leen van der Velden (8) een brief schreef aan de burgemeester van Boxtel. Kan er in Liempde ook een skatepark komen zoals in Boxtel-Oost?, was de vraag. Ruim een jaar later is het zover. Sem en alle jonge kinderen uit Liempde kunnen later dit jaar een skatepark tegemoet zien aan de Bolakkerweg, naast de tennisvelden. Het gemeentebestuur van Boxtel zei onlangs ‘ja’ tegen de komst van dit skatepark. ,,Heel mooi nieuws", reageert Annemarie Smetsers, moeder van Sem. Zij is tevens een van de kartrekkers in de werkgroep, die 370 handtekeningen verzamelde van kinderen die een skatebaan willen.