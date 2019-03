Senioren Meierijstad staan in de rij voor opfriscursus in verkeer

SCHIJNDEL - De opfriscursus in het verkeer voor senioren in Meierijstad geniet grote belangstelling. ,,We hebben veel meer aanmeldingen dan cursusplaatsen, dus we zullen op zoek moeten naar nieuwe subsidies", zegt projectleider Eric de Goeij van de Seniorenraad Meierijstad.

De Seniorenraad organiseert deze gratis te volgen verkeerscursussen voor senioren (55+) samen met de afdeling Meierijstad van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Het gaat om opfriscursussen met de auto, de elektrische fiets of de scootmobiel. De Goeij: ,,We hadden plek voor 65 cursisten, maar we hebben het dubbele aan aanmeldingen binnen gekregen. En er komen nog steeds aanmeldingen binnen.”

Lees ook PREMIUM Opfriscursus in verkeer voor senioren Meierijstad Lees meer

Subsidies van provincie en Meierijstad

De provincie stelde 8.800 euro subsidie beschikbaar voor het project en de gemeente Meierijstad vulde dat aan met 2.400 euro.

De verkeersmarkt ‘Veilig de weg op’ voor senioren in Schijndel trok afgelopen week veel belangstelling. Bijna 200 senioren kwamen naar cultureel centrum 't Spectrum. ,,De meeste senioren die zich opgaven voor de cursussen komen uit Schijndel, maar ze komen ook uit de oude gemeenten Veghel en Sint-Oedenrode.” Op een later moment wil de Seniorenraad ook een verkeersmarkt én cursussen plannen in deze grote kernen. ,,Als het aan ons ligt dit jaar nog, maar het hangt ook van de subsidies af", stelt De Goeij.

Auto-opfriscursus