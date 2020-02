Seniorenbeleid Boxtel moet van de grond komen: ‘Gemis ontmoetingsplaatsen is wel een dingetje’

‘Gemis ontmoetingsplaatsen is wel een dingetje in Boxtel’

Over twintig jaar is zo’n beetje een derde van alle Boxtelaren ouder dan 65 jaar. Op dit moment zijn gemeente en gemeenschap niet klaar voor het opvangen van wat die grijze golf gaat veroorzaken. De nota ‘Samen ouder worden in Boxtel’, eind vorig jaar met veel gejuich ontvangen, gaat daar bij helpen. Op gebied van wonen en gezondheid. En nog veel meer, zoals ook de behoefte aan ontmoetingsplaatsen.



,,Dat is wel een dingetje in Boxtel”, zeggen Leo de Kort en Jac Nouwens, leden van de werkgroep die de nota samenstelde. ,,Senioren hebben behoefte aan eetpunten. Wat doen wij? Wij sluiten het. Senioren hebben behoefte aan een huiskamer. Die in Hoogheem draait prima, maar soortgelijke activiteiten in De Rots en de Kinderboerderij staan door bezuinigingen van de gemeente onder druk.”



Limburgs voorbeeld

Het tweetal wil daarom snel een project van de grond tillen. Naar Limburgs voorbeeld. ,,In Echt-Susteren is een prachtig voorbeeld: huiskamer plus. Met activiteiten, mogelijkheid om er te eten en om mensen te ontmoeten. Het draait met professionele leiding en vrijwilligers en is vijftig weken per jaar van maandag tot en met vrijdag open, maximaal zes dagdelen. De gemeente organiseert en coördineert het.”



Echt-Susteren heeft de kosten (jaarlijks ruim vier ton voor totaal zes huiskamers) deels ondergebracht bij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. ,,Die gemeente is vergelijkbaar met de onze. Wij gaan de wethouder uitnodigen om er samen met ons te gaan kijken. Het is een voorziening die van toegevoegde waarde is. Een plaats waarvan je weet als je er komt er mensen zijn voor jou.”