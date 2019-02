Seniorencarnaval in Bokkendonk: bijkletsen en meezingen in kleurige kiel

Het jaarlijks evenement, georganiseerd door Helpt Elkander, KBO en Fidderaosie Bokkendonk wordt volgens de Gestelse Manettie Sterks van Helpt Elkander, altijd druk bezocht. ,,En het is altijd een week voor carnaval, omdat het jeugdcarnaval met carnaval in De Huif zit.” Ook zaterdagmiddag stromen de bezoekers de zaal binnen waar het lokale duo Joyce en Thieu vooral oude liedjes laat horen. De mannelijke helft van het duo l nodigt de aanwezigen vrolijk uit om mee te zingen met Het is een nacht, maar dat blijkt niet zo’n goed idee. Er moet eerst nog wat bij gekletst worden door de bezoekers. Ondertussen wandelt Jan Pommer, burgemeester van Gestel tussen de tafels door om overal een gemoedelijk praatje te maken.

Onvervalste carnavalssfeer

De Jeugdprins Enzo, Jeugdprinses Evi en hun gevolg vermaken zich in een andere ruimte met het aloude tikkertje, waarna ze in polonaise achter de muziek van de Gestelse carnavalsvereniging B Kus de zaal in komen hossen. Ook met Prins Geert 2.0 en zijn gevolg. Het gezelschap zorgt meteen voor een onvervalste carnavalssfeer in de zaal. Het jeugdige volkje brengt nog een vrolijk lied, waarna de Jeugdprinsen om beurten het woord nemen. ,,Fijn dat we op jullie feestje mogen komen, bokken en bokkinnen”, aldus de Jeugdprinses. Van prins Enzo lovende woorden voor Evi, zij op haar beurt vindt hem een ‘goeie voetballer.’ En: ,,Hij vindt het heerlijk om te carnavallen in Oeteldonk.” Die opmerking valt toch ietsjes verkeerd en wordt dan ook meteen beantwoord met een vrolijk boegeroep. Waarop Prinses Evi een gevat antwoord heeft. ,,Minpuntje, maar da’s dan jammer.”

Wervelend dansje

De springdurskes en springbokskes laten op hun beurt de aanwezigen genieten van een wervelend dansje. Prins Geert 2.0 dankt de vele vrijwilligers die het ieder jaar weer mogelijk maken dat de seniorenmiddag gehouden kan worden. En de Prins heeft er zin in. ,,We zullen De Huif nog eens laten schudden op zijn grondvesten, het mag allemaal kapot.” Hiermee doelend op de komende verhuizing van De Huif naar het gemeentehuis. Gerry van Alebeek uit Gestel brengt met de Bokkendokse polonaise de boel weer in beweging: ,,Dan draaien we met alleman, de leste is dun urste dan.” Het is genieten voor het echtpaar Jo en Diny van Heertum uit Rosmalen. ,,Heel leuk hier,” klinkt het tevreden. ,,We zijn hier met vrienden.”