Seniorenraad Meierijstad is ‘gebed zonder end’ zat

Voorzitter Wim van Meijl van de Seniorenraad Meierijstad snapt best dat plannen door de ambtelijke molen moeten bij de gemeente. ,,Maar het duurt allemaal zó lang, dat vinden we vervelend.” De Seniorenraad heeft kant en klare plannen klaar liggen voor onder meer het woonproject b’Ons Thuis, versoepeling van de komst van mantelzorgwoningen en blijversregelingen voor senioren (lening om woning aan te passen). ,,Maar bij de gemeente krijgen we steeds te maken met een ‘gebed zonder end’", zegt Van Meijl. ,,Dat zijn we beu. Het is frustrerend om plannen te ontwikkelen, terwijl je niet weet waar je aan toe bent.”

De Seniorenraad nodigde onlangs leden van de gemeenteraad uit. ,,We wilden de politieke druk een beetje opvoeren", aldus Van Meijl. Dit leidde tot enige irritatie bij wethouder Eus Witlox (Team Meierijstad), die ouderenbeleid in zijn portefeuille heeft. ,,Het verbaasde me wel ja. Ik snap dat de Seniorenraad wil dat zaken sneller gaan, maar dat gaat nou eenmaal niet altijd.” Witlox noemt een voorbeeld: ,,De Seniorenraad wil met de woonvorm b’Ons Thuis terecht in het oude gemeentehuis van Schijndel en in de Bloemenwijk. Maar de Seniorenraad moet net als alle andere partijen wachten totdat de locaties beschikbaar zijn.” En over de versoepeling van het vestigen van mantelzorgwoningen en de blijversregelingen: ,,We willen eerst kijken hoe dat bij andere gemeenten loopt.” Dat dit tot april 2019 moet duren, vindt de Seniorenraad wel erg lang. ,,Ik kan niet van de ene op de andere week iets invoeren", reageert Witlox.