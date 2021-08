Seniorenvervoer Boxtel kiest gemeenschapshuis De Rots als uitvalsbasis

Een eigen kantoortje, een vaste parkeerplaats en ook nog eens camerabewaking. ,,Tel daarbij het enthousiasme op om ons onderdak te bieden en de keuze voor gemeenschapshuis De Rots als uitvalsbasis was snel gemaakt”, aldus de stichting die vanaf half oktober daadwerkelijk start met het aanbieden van vervoer voor ouderen die niet zelf kunnen rijden vanaf hun woning naar bijvoorbeeld een winkel, de dagbesteding of een fysiotherapeut.

Witte elektrische Kia

Alles is intussen ook op z’n plaats gevallen. De witte elektrische Kia die als seniorentaxi dienst gaat doen is aangeschaft en wordt eind september geleverd. Financieel is het laatste gat ook gedicht. Onlangs heeft het plaatselijke Sjef van Laarfonds nog 17.500 euro overgemaakt. Het is voldoende om met het project van start te kunnen gaan.

Genoeg vrijwilligers

Bovendien hebben vrijwilligers zich in flinke aantallen gemeld. Totaal 34, van wie 24 mannen en 10 vrouwen. ,,Vijf mensen hebben zich gemeld als planner en 29 als chauffeur. Opvallend is dat bijna alle vrouwen hebben aangegeven achter het stuur te willen plaatsnemen”, aldus de stichting in de onlangs verstuurde nieuwsbrief. Deze maand worden de kennismakingsgesprekken afgerond. Eind augustus is er een informatieavond waar iedereen met elkaar kan kennismaken.

Volledig scherm Mien van Weert testte vorige maand een van de auto's waar de stichting vanaf half oktober gaat rijden. © jan zandee

Startdatum

Startdatum wordt zoals het er nu voorstaat half oktober. ,,Het idee is om voor die tijd wel een week proef te draaien. Aangevraagde ritten plannen en ook daadwerkelijk rijden. Zo kunnen we meteen de eerste problemen en eventuele knelpunten in kaart brengen en waar mogelijk ook oplossen.”

Quote Met tweeën werken om te sparren en zo samen tot oplossin­gen te komen stichting Seniorenvervoer Boxtel

De stichting wil de eerste weken ook bij de planners in duo’s gaan werken. ,,Niet alleen om elkaar te ondersteunen maar ook om te sparren bij problemen en samen tot oplossingen te komen.” Een van de leden werkt momenteel aan een website. Bovendien wordt een huisstijl ontworpen voor zaken als advertenties en ook belettering van de auto.

Busje wordt elektrische auto

Al geruime tijd wordt er gewerkt aan betaalbaar seniorenvervoer voor zo’n 1,50 euro per enkele reis. Daarvoor was zo’n zestigduizend euro nodig voor de komende twee jaar. Aanvankelijk werd gedacht aan een busje, maar na gesprekken met vergelijkbare projecten is gekozen voor een elektrische auto.