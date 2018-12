Serious Request gaat vandaag via Liempde, Boxtel, Haaren en Oisterwijk naar Tilburg

Serious Request trekt door Brabant: dit is er veranderd

Het is inmiddels een traditie geworden in december: Serious Request. Ieder jaar rond kersttijd probeert radiozender NPO 3FM het hele land in beweging te krijgen om geld op te halen voor projecten van het Nederlandse Rode Kruis. Dit jaar besluit 3FM het roer om te gooien.



Voorheen gebeurde Serious Request traditiegetrouw vanuit het glazen huis. Drie dj’s werden enkele dagen voor de kerst opgesloten. Luisteraars konden tegen een donatie plaatjes aanvragen. Het hoogtepunt voor Serious Request kwam in 2012 toen de actie ruim 13 miljoen euro ophaalde. Sindsdien is de opbrengst flink gekelderd tot het punt waarop in 2017 ‘slechts’ 5 miljoen euro werd opgehaald.



Dit jaar heeft de zender besloten het roer drastisch om te gooien en het welbekende glazen huis met pensioen te sturen. In plaats van een centraal punt waar luisteraars naartoe kunnen komen word de formule omgedraaid.



Onder de naam Serious Request Lifeline gaan zes dj’s, verdeeld over drie teams, te voet naar de mensen toe. De dj’s lopen, al radio makend, ieder vanuit een ander plaats een route door het land met als gezamenlijk einddoel TivoliVredenburg in Utrecht. Tijdens de wandeling brengen de dj’s een bezoekje aan verschillende acties langs de route.



Daarnaast heeft de actie dit jaar niet één maar drie verschillende projecten waaraan gedoneerd kan worden: bescherming tegen natuurgeweld, reanimatie in Nederland en noodhulp bij oorlog en conflicten. Hiermee reageert de zender op de kritiek dat de doelen waar het geld naar toe gaat te ver weg zouden zijn.