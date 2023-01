Shot’71 bestaat al ruim een halve eeuw: ‘De groei zit er nog steeds in bij films en video’s’

Het gezellig­ste café van Brabant stopt ermee: ‘Ik zet hier gewoon een grote televisie en een bankstel neer’

BOXTEL - Café D’n Boer in Boxtel is verkozen tot ‘Gezelligste café van Brabant 2022’. Een hele eer en een kans op meer bezoekers. Maar Harrie en Jolanda van Erp stoppen ermee. Na bijna vijftig jaar is het mooi geweest. Eind 2023 sluit het stel definitief de deur. ,,Een beetje doorprullen wil ik niet.”

3 januari