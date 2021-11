Singer/songwriter Boxtel presenteert nieuw album

Natuurwerk­dag 2021: Grijze knotters bekommeren zich om kwebben en kooi

DEN BOSCH/SINT-MICHIELSGESTEL/VUGHT - Terwijl in Glasgow klimaat gespreksonderwerp is voor wereldleiders die zich voor de VN-top hebben laten invliegen, staken in de regio vrijwilligers de handen uit de mouwen voor natuur en groen om de hoek. En waar in Schotland een jonge generatie de ouderen op de huid zit om een flinke stap extra te zetten voor het milieu, zijn het tijdens de Nationale Natuurwerkdag vooral ouderen die aan het werk zijn.

7 november