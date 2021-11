Sint geniet van ‘stralende kinderen’ die hem bezoeken in Kasteel Stapelen

Experts niet verbaasd over grote legionella uitbraak: derde in paar jaar tijd in deze regio

SCHIJNDEL - Een grote uitbraak van legionella, zoals nu in Schijndel, het verbaast experts niet. Want juist omdat veel gebouwen in coronatijd leeg hebben gestaan of minder gebruikt worden, ligt de sluipmoordenaar op de loer.

18 november