Sint-Michielsgestel koopt tijd voor verbetering van inzamelen afval in 2021

Je bestelt een biefstuk en krijgt van de ober een gehaktbal. Zo’n teleurstellend gevoel moet de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel donderdagavond hebben gehad. De vergelijking met voedsel gaat verder niet op. Want de raad sprak over afvalbeleid voor de komende jaren. Met andere woorden hoe wordt het ophalen van de grijze en groene bak straks geregeld en het inzamelen van grondstoffen.

Alle voor- en nadelen

Alle fracties hadden gehoopt dat wethouder Bart van de Hulsbeek afgelopen jaar had gebruikt om allerlei inzichten te krijgen over inzamelsystemen, de kosten ervan en alle voor- en nadelen. Daarentegen lag er een stuk papier op tafel dat voorlopig alles bij het oude laat. Elke twee weken de grijze bak aan de straat, elke twee weken PMD-zakken en elke twee weken de GFT-bak. Met extra communicatie, waarvoor 10.000 euro wordt ingezet, moeten de huishoudens minder afval gaan produceren.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm PMD-zakken. © Domien van der Meijden

Alle partijen uitten daarover hun teleurstelling. Maar ze waren ook mild voor wethouder Bart van de Hulsbeek. ,,Doe je huiswerk opnieuw en kom met nieuwe plannen volgend jaar”, zo stelde Yvonne Matthijsse (Gestelse Coalitie).

Van alle kanten kreeg Van de Hulsbeek verder adviezen om zaken beter te onderzoeken. Roel Bouwman (D66) herhaalde nog maar eens zijn ideeën uit 2019. ,,Kijk of mensen een grote grijze bak gratis willen omwisselen voor een kleinere. Onderzoek waarom veel Gestelaren tot 40 procent GFT in hun grijze kliko gooien. Dan kun je daar gerichte acties op inzetten. Laat zien wat het allemaal kost, dat afval. Verleidt huishoudens om het anders te doen. Dan komen we uiteindelijk waar we willen komen: minder afval in de bak.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm GFT verdwijnt nog teveel in de grijze bak in Sint-Michielsgestel. © Domien van der Meijden

Ook Adriaan van der Maarel (PvdA) drong aan op actieve campagnes om minder GFT in de grijze kliko te krijgen. ,,Misschien ook met flexibele inzameling. In de zomer vaker, in de winter minder vaak.”

GFT-bakje een gedoe op het aanrecht?

Als aanvulling vertelde Sander van den Brand (PPA): ,,Het is snelle winst om beter te scheiden als we meteen wat doen aan GFT in grijze bakken. Afval scheiden begint in de keuken. Een klein groen afvalbakje voor GFT uitdelen, zoals wordt voorgesteld, kan daar zeker bij helpen.” Diny Pennings (DorpsGoed) vindt dat maar een gedoe. ,,Ik weet niet of zo’n bakje op het aanrecht wel zal helpen. Dan moet je er ook zakjes bij leveren. Geeft veel ongedierte.”

Volgend jaar nieuwe kansen

Kirk den Otter (CDA) noemde ondergrondse containers bij nieuwbouwprojecten. ,,Zo snel mogelijk mee beginnen. Dat draagt bij aan minder afval produceren en beter scheiden.” Wethouder Van de Hulsbeek beloofde aan de slag te gaan met zoektochten naar cijfers én voor- en nadelen van verschillende systemen voor afvalinzameling. Dan gaat hij volgend jaar opnieuw met de raad in gesprek over veranderingen in het huidige afvalsysteem.