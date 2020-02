Sint-Michielsgestel ligt in puin: het ene na het andere gebouw wordt gesloopt

Drugslab Den Dungen maandag bij Bureau Brabant

16:45 DEN BOSCH - Het opsporingsprogramma Bureau Brabant besteedt maandag aandacht aan het drugslab dat op 25 oktober gevonden werd in een tuincentrum aan de Spekstraat in Den Dungen. In een kasgebouw achter de woning werd het lichaam van een dode man gevonden, naar later bleek een 36-jarige inwoner van Kerkrade. Hij is het slachtoffer geworden van een explosie in het drugslab.