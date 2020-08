Sint-Michielsgestel maakt kinderkermis toch mogelijk, ondanks kabinet dat kermissen op veel plekken verbiedt

,,Wij organiseren als gemeente geen kermis. Maar we willen wel meedenken met exploitanten. Met voldoende aanvullende voorwaarden denken we dat er best een leuke kermis mogelijk is in Berlicum, Den Dungen, Sint-Michielsgestel of Gemonde. Ik heb de waarschuwing van het kabinet deze week gehoord. En dat heb ik meegewogen in het besluit. Jammer dat we geen kermis voor alle leeftijden kunnen houden. Maar een kinderkermis lijkt goed haalbaar. We kijken wat er wél kan. Beter een vogel in de hand dan tien in de lucht”, zegt Han Looijen.