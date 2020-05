Herberg De Gouden Leeuw in Berlicum failliet, negen man op straat: ‘We zijn hard geraakt’

13 mei BERLICUM - Herberg De Gouden Leeuw in Berlicum is failliet. De bekende horecagelegenheid liep al niet zo goed na de overname vorig jaar. Maar nu alles stil is komen te liggen door corona, is het doek definitief gevallen. De herberg laat een flinke schuld na. Komt er een doorstart?