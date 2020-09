Sint-Michielsgestel schrapt nieuwbouw voor sporthal De Run in Berlicum

SINT-MICHIELSGESTEL/BERLICUM - Er wordt geen nieuwe sporthal in Berlicum gebouwd. De Run krijgt wel een onderhoudsbeurt. Het is een van de vele manieren waarmee Sint-Michielsgestel de flinke gaten in de begroting voor 2021 en de jaren daarna wil dichten.

Wat ziet de wereld er binnen een jaar tijd anders uit. Dat merkt ook de gemeente Sint-Michielsgestel. Vooral in de gemeentelijke portemonnee. Vorig jaar stond Gestel nog acht ton in de plus, nu is er al een tekort van een miljoen euro. En dan zijn de gevolgen van de coronacrisis nog niet eens in beeld gebracht.

Kosten flink gestegen

Wethouder financiën Ed Mathijssen somt zo wat tegenvallers op die buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente om op Gestel zijn afgekomen. ,,De personeelskosten (CAO) zijn met bijna 6,5 ton gestegen. Het Rijk heeft in het gemeentefonds ruim vijf ton minder gedaan voor ons. Het leerlingenvervoer en de kosten voor werkvoorzieningsschap De Dommel (WSD) zijn elk een ton duurder. Dat heeft dus gevolgen.”

Geen nieuwe sporthal, BMC wel helpen

En die gevolgen zijn vooral voelbaar in de portefeuille van wethouder Lianne van der Aa (sport en onderwijs). Van der Aa: ,,Sporthal De Run zou vervangen worden. Dat schrappen we. Wel komt er een onderhoudsbeurt. Verder gaan we wel kijken of we voetbalclub BMC kunnen helpen. Die willen graag met de korfbal en hockey een betere accommodatie.”

Op alle investeringen korten

In zijn algemeenheid wil Gestel op alle nieuwe investeringen die nog op stapel staan alvast tien procent bezuinigen. ,,Dat betekent dat we bijvoorbeeld bij nieuwe kleedruimten en kantine voor voetbalclub Irene in Gemonde en ook bij de nieuwe multifunctionele accommodatie in de Lambertusschool tien procent bezuinigen op de plannen. Kritisch naar de centen kijken, dus.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De Bolster in Gestel. Nieuwbouw moet met een budget dat 20 procent kleiner is. © Jan Zandee

Op termijn moet er een nieuwe basisschool komen voor De Bolster in Sint-Michielsgestel (2023), maar ook voor het Elde College in Gestel zijn er plannen (2025). ,,Hier willen we alvast met twintig procent korten op de plannen. We kijken naar zuiniger bouwen, maar ook naar extra geld verdienen. Bijvoorbeeld door de bouw van de scholen te combineren met nieuwe woningbouw.”

Rijk geeft te weinig geld

Op het gebied van jeugdzorg, WMO en de participatiewet heeft wethouder Peter Raaijmakers structureel met tekorten te maken. ,,Het Rijk keert gewoon te weinig geld uit. Dat is al een tijd zo en daar werken we constant aan. Er is al anderhalve ton bezuinigd. Maar we staan nog aan de lat om een half miljoen te bezuinigen. Daar blijven we aan werken. Dat willen we graag zonder dat kwetsbare inwoners daar de dupe van worden.”

Met wegenonderhoud slim combineren

Bij wegen- en groenonderhoud moet wethouder Bart van de Hulsbeek ook op de centen letten. ,,Nog meer dingen slim combineren met elkaar. Werk met werk maken. Zoals we in Middelrode nu doen met de watertuin, het riool en groen tegelijk.”