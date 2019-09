Sint-Oedenrode is eensgezind: gemeentehuis hoort in Sint-Oedenrode, en niet in Veghel

SINT-OEDENRODE - Vraag aan inwoners van Sint-Oedenrode wat ze vinden van een verhuizing van het gemeentehuis naar een nieuw gebouw in Veghel, en je kunt er donder op zeggen dat ze daar mordicus tegen zijn. Dat bleek ook dinsdagavond tijdens een discussieavond in De Knoptoren over de toekomst van kasteel Dommelrode, georganiseerd door oppositiepartij Hart.

Weerstand

Aanleiding voor de bijeenkomst is het voorstel van het college van B en W van Meierijstad om 75.000 euro uit te trekken voor een onderzoek van twee scenario’s: renovatie van kasteel Dommelrode, en naast het bestuurscentrum ook andere instanties als medegebruikers zoeken. Dat is nodig omdat het gebouw verder grotendeels leeg staat. Of als tweede optie het verbouwde gemeentehuis in Veghel uitbreiden en daar centraal bestuurscentrum en ambtenaren huisvesten. Een verhuizing naar Veghel ligt gevoelig in Sint-Oedenrode, weet ook het gemeentebestuur van Meierijstad. Die weerstand proefde je in de discussie. ,,Rooise mensen zijn lastiger dan alle mensen uit Veghel en Schijndel bij elkaar’’, concludeerde discussieleider Laurens van Voorst.

Quote Rooise mensen zijn lastiger dan alle mensen uit Veghel en Schijndel bij elkaar Laurens van Voorst, discussieleider

De veertig aanwezige bezoekers noemden tal van argumenten om kasteel Dommelrode te renoveren en te behouden als gemeentehuis. ,,Sint-Oedenrode was de hoofdstad van Peelland gedurende meerdere eeuwen. Hier zat het bestuur. Bij de fusie is afgesproken dat in dit oude gemeentehuis de bestuurlijke organisatie zou komen. En nu al voorstellen om naar Veghel te verhuizen. Ik vind dat onbetrouwbaar bestuur’’, vond een aanwezige. Hij oogstte instemmend applaus. Wantrouwen was er ook: ,,75.000 euro uitgeven voor een onderzoek waarvan de uitkomst al vaststaat. Het is toch een gelopen race dat we naar Veghel gaan.’’ Dat zei ook de inwoner die voorstelde om Dommelrode te splitsen. Het hoofdgebouw voor maatschappelijke instellingen, en de vleugels bestemmen voor woningbouw.

Quote Dommelrode moet voor onze bevolking blijven. Dat mag nooit verkocht worden Roois Cultureel Erfgoed

Dat riep de vraag op of Dommelrode dan eventueel verkocht zou kunnen worden, zelfs de naam Woonmey viel. ,,Dommelrode moet voor onze bevolking blijven. Dat mag nooit verkocht worden. Ik denk dat je heel Rooi achter je aan krijgt als dat gaat gebeuren’’, aldus een dame namens het Roois Cultureel Erfgoed.

,,Ook niet als beloofd wordt om het monumentale karakter te behouden?’’, probeerde Van Voorst nog. Maar dat zouden loze beloften zijn. Niet verkopen dus, vonden de aanwezigen.