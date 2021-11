Sint pakt flink uit in Schijndel en Esch

SCHIJNDEL/ESCH - Heel spannend was het, of sinterklaas nou wel of niet kwam. Veel werd afgelast, maar in Esch reed de sinterklaaskaravaan juist voor het eerst in coronatijd. En kinderen uit Schijndel hadden geluk met het gloednieuwe sinterklaasattractiepark Spectulaas.

Buiten op het voorplein van ’t Spectrum in Schijndel was het dit weekend een drukte van belang in het nieuwe Spectulaas. Kinderen genieten in draai- en zweefmolen, en een klein sinterklaasje schatert in de piratenboot. Pieten helpen met in- en uitstappen. Lambèr Gevers, voorzitter van Stichting Sinterklaas Schijndel, kijkt vergenoegd rond. ,,Er is behoefte aan. En kinderen van wie de ouders het niet kunnen betalen, krijgen gratis kaartjes. Want Sinterklaas is voor álle kinderen.”

Luie pieten

Even later kijken kinderen en hun ouders in de podiumzaal van ’t Spectrum naar de Assepoetstershow. De sint zoekt naarstig naar nieuwe pieten. ,,Mijn pieten zijn zo lui geworden door al dat gamen. Wie wil piet worden?” De achtjarige Jorrit stapt vastberaden naar voren en maakt een dansje op het podium, waarmee hij ruimschoots aan de eisen voldoet. Het pietenprobleem is kunstig verweven met het verhaal van Assepoetster die óók graag piet wil worden, net als haar nare stiefzusters. ,,Het is niet eerlijk dat ik geen piet mag worden.” De kinderen leven met haar mee en zijn blij als Assepoetster uiteindelijk toch een piet wordt. ,,Zó leuk!” juicht de vijfjarige Sequoia Hendriks na afloop.

Ook in Esch was er iets nieuws gaande. Zondag maakte de oldetimerkaravaan van Sinterklaas en zijn pieten voor het eerst een toer door het dorp. Wat vorig jaar nog niet kon, omdat Esch toen nog bij Haaren hoorde. De coronabestendige tocht voerde eerst door Lennisheuvel en Boxtel. En deze keer niet door Liempde, want daar ging de intocht op 14 november wél door.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Spectulaas in Schijndel © Noor Reigersman

Vol smart wachten

,,Hij komt anders altijd aan in de boot, over de Essche Stroom”, vertelt Melanie Castenmiller, grootmoeder van de vijfjarige Milou Geels. Ze staan te wachten bij de Kromakker. ,,Maar gelukkig komt sinterklaas toch; vorig jaar was hij er niet.” Waarop Milou verzucht: ,,Maar het duurt wel lang voordat hij komt.” Ook Tess Vorstenbosch (5) aan de overkant van de straat wacht vol smart. Ze begint te wuiven als Sinterklaas in zijn zeegroene bus eindelijk in zicht komt.

Voor de karavaan uit lopen Lonneke Smulders en haar teamgenoten van het organiserende comité Soesch. ,,We werden benaderd door Boxtel Vooruit en haakten bij hen aan. Straks brengt sinterklaas de basisschoolleerlingen tot en met groep 5 nog een cadeautje aan de deur, zodat het toch nog persoonlijk wordt. En Stapel op Sint gaat ook door voor scholen.”