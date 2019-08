Sint Servattumus leeft, maar is nog niet boven Jan

Nog tien jaar wachten op natuurthea­ter La Damoiselle bij Gestel

7 augustus SINT-MICHIELSGESTEL - Veel begroeiing kronkelt nog niet langs het staketsel van buizen dat sinds vijf jaar in het gras staat langs de snelweg Den Bosch - Sint-Michielsgestel. Het is een kunstwerk en een natuurtheater-in-wording. La Damoiselle is een bedenksel van de Bossche kunstenaar Matthijs Bosman, die ook regelmatig actief is op ecopark De Kleine Aarde in Boxtel. ,,Het theater ligt in stilte te wachten, zoals voorzien", vertelt Bosman. Want de eerste echte voorstelling staat pas gepland over tien jaar. Heel en af en toe treedt er eens iemand op. Zoals dichter Gé van Berkel uit Gestel, in 2015.