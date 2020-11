Sinterklaas en zijn Pieten gaan dit jaar vooral de studio in

Sinterklaasintochten zijn afgeblazen. Dat zou maar te veel volk op de been brengen. En met corona is dat onverstandig. In Sint-Michielsgestel houdt Sinterklaas daarom, net als premier Rutte, een persconferentie. Met twee assistenten Bea en Tina, de pieten moesten vanwege code rood in Spanje blijven, vertelt Sint aan alle basisschoolkinderen in de gemeente Sint-Michielsgestel wat hij heeft bedacht.

Henk van Roosmalen van Gestel Events over Sinterklaas in Gestel: ,,Er is al zo weinig voor kinderen in coronatijd. Dus hebben we samen met Sinterklaas uitdagingen bedacht voor de kinderen. Met hulp van ouders, oma of opa of de oppas kunnen kinderen opdrachten in huis uitvoeren. Die mogen ze filmen of fotograferen. De allerleukste en best uitgevoerde opdrachten belonen we met een cadeautje.”