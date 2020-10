Sinterklaas sluit door corona deur van kasteel in Boxtel: ‘Jammer, maar geen enkel risico nemen’

VIDEO Hennepkwe­ke­rij opgerold in huis in buitenge­bied Sint-Oedenrode

12 oktober SINT-OEDENRODE - Aan de Plaggensteeg in Sint-Oedenrode is maandagochtend een hennepkwekerij ontdekt. Die was opgebouwd in een vrijstaande woning. Hoe groot de kwekerij was, wil de politie niet zeggen, omdat het gaat om een lopend onderzoek.