Sinterklaasje mag niet binnen met zijn knecht, dan maar in de videocall

Gasleiding geraakt tijdens werk in voortuin Puccini­straat in Boxtel

28 oktober BOXTEL - Aan de Puccinistraat in Boxtel is woensdagmiddag een gaslek ontstaan. Dat gebeurde even voor 14.00 uur. Werklieden in een voortuin raakten de gasleiding. Zij waren bezig met werk aan het riool.